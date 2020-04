Wanda Nara sotto accusa: la foto esagerata scatena il mondo del web (Di sabato 18 aprile 2020) Questo articolo Wanda Nara sotto accusa: la foto esagerata scatena il mondo del web è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Wanda Nara ha compiuto una vera e propria trovata pubblicitaria esagerata che la fa finire nel mirino del web: ecco che cos’ha fatto. Wanda Nara è finita sotto accusa per la sua ultima trovata pubblicitaria che una, seppur piccola, parte dei fan ha trovato davvero esagerata. La showgirl argentina nonché moglie di Mauro Icardi ed … Leggi su youmovies Wanda Nara esagera - in 5 senza veli per presentare la sua nuova linea

Wanda Nara presenta la sua linea di rossetti ma la foto è sopra le righe

Wanda Nara presenta la sua linea di rossetti : la foto è decisamente hot (Di sabato 18 aprile 2020) Questo articolo: laildel web è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha compiuto una vera e propria trovata pubblicitariache la fa finire nel mirino del web: ecco che cos’ha fatto.è finitaper la sua ultima trovata pubblicitaria che una, seppur piccola, parte dei fan ha trovato davvero. La showgirl argentina nonché moglie di Mauro Icardi ed …

infoitsport : Wanda Nara in costume, la foto in primo piano lascia senza fiato - bnotizie : Wanda Nara, il top che indossa lascia poco spazio all`immaginazione - fcin1908it : Lautaro e Agustina inseparabili. Il Toro sarà sempre grato a Wanda Nara: fu lei nel 2018 a... -… - JuveConnect : #Juve, per Icardi si inserisce l'Atletico. Wanda Nara in azione - zazoomnews : Wanda Nara presenta la sua linea di rossetti: la foto è decisamente hot - #Wanda #presenta #linea #rossetti: -