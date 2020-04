Voucher al posto dei rimborsi vacanze: così l'Italia rischia di perdere i turisti (Di sabato 18 aprile 2020) Paolo Bracalini Dubbi dall'Ue. E le associazioni consumatori consigliano di fare causa Non bastavano i morti e la devastazione economica causata dai decreti di chiusura totale del Paese, il governo è riuscito anche a scatenare una «guerra tra poveri», tra albergatori e clienti, scaricando sugli Italiani già in difficoltà il costo della crisi del settore turistico. Invece di aiutare gli imprenditori alberghieri colpiti duramente dall'emergenza infinita Covid19, la maggioranza Pd-M5s ha infatti pensato bene di farlo fare forzosamente a chi aveva prenotato e pagato in anticipo una vacanza e che adesso, con l'incognita sulla durata dell'epidemia, è stato costretto a disdirla. Alle migliaia di disdette arrivate nelle ultime settimane, con richieste di legittimo rimborso secondo i termini prestabiliti, molti albergatori, proprietari di ... Leggi su ilgiornale Volo cancellato - Olanda propone voucher al posto del rimborso. Ma Ue dice no (Di sabato 18 aprile 2020) Paolo Bracalini Dubbi dall'Ue. E le associazioni consumatori consigliano di fare causa Non bastavano i morti e la devastazione economica causata dai decreti di chiusura totale del Paese, il governo è riuscito anche a scatenare una «guerra tra poveri», tra albergatori e clienti, scaricando suglini già in difficoltà il costo della crisi del settoreco. Invece di aiutare gli imprenditori alberghieri colpiti duramente dall'emergenza infinita Covid19, la maggioranza Pd-M5s ha infatti pensato bene di farlo fare forzosamente a chi aveva prenotato e pagato in anticipo una vacanza e che adesso, con l'incognita sulla durata dell'epidemia, è stato costretto a disdirla. Alle migliaia di disdette arrivate nelle ultime settimane, con richieste di legittimo rimborso secondo i termini prestabiliti, molti albergatori, proprietari di ...

ECONOMIAROVIGO Più della metà delle aziende della provincia di Rovigo possono riprendere la loro attività. Numeri alla mano il 55% è potenzialmente autorizzato a operare, ovvero 6.982 aziende ...

BRINDISI.NUOVO TEATRO VERDI: PROROGATO IL TERMINE PER LA RICHIESTA DEI VOUCHER

I biglietti già acquistati restano validi per l’ingresso alle nuove date con conferma del posto: dunque, i possessori potranno utilizzare direttamente i titoli di accesso di cui dispongono. La ...

