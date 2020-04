Vortice mediterraneo ad inizio settimana: MALTEMPO su parte d'Italia (Di sabato 18 aprile 2020) Cambia il meteo in questo weekend con la progressiva erosione dell'anticiclone africano, che verrà poi completamente spazzato via dal bacino centro-occidentale del mediterraneo. A determinare questo cambio di circolazione sarà l'avanzata della depressione dall'Europa Sud-occidentale. Se il fine settimana vedrà quindi nuvolaglia con qualche sporadica precipitazione, complice l'avvicinamento del minimo di bassa pressione dalla Spagna, all'inizio della nuova settimana prenderà corpo un peggioramento ben più acuto, con l'avvento di un intenso ammasso perturbato. Già alla fine di domenica avremo le avvisaglie del MALTEMPO, con prime precipitazioni che inizieranno a farsi più diffuse su parte del Centro-Nord e fenomeni che poi nella notte si faranno più intensi e potranno risultare anche temporaleschi. Il Vortice si ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia : vortice mediterraneo porterà PIOGGE INTENSE da lunedì

Vortice mediterraneo e freddo residuo - poi super rimonta dell'anticiclone

Meteo venerdì 3 Aprile. Italia tra anticiclone e un vortice mediterraneo

