Volley, Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena potrebbero lasciare l’Italia? La crisi economica e gli scenari futuri (Di sabato 18 aprile 2020) Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena potrebbero lasciare l’Italia e andare a giocare in un altro campionato? Il rischio è purtroppo concreto visto che la situazione economica non è delle più rosee nel nostro Paese a causa della pandemia che ha colpito comunque tutto il mondo. La SuperLega di Volley è stata dichiarata sospesa e non arriverà a una conclusione, non ci sarà l’assegnazione degli scudetti e si sta iniziando a pensare alla prossima stagione anche se i punti interrogativi sono purtroppo molteplici proprio perché l’emergenza coronavirus ha stravolto tutti gli equilibri. Le squadre potrebbero essere costrette a rivedere gli ingaggi non soltanto per questa sfortunata annata (si parla di tagli che potrebbero arrivare anche al 30%) ma anche per la prossima e, in un mondo sostanzialmente professionistico, questo aspetto ... Leggi su oasport Volley - Ivan Zaytsev : “Parigi 2024 nel beach volley? Non sarebbe male. Egonu - mettiamoci al collo qualcosa di pesante”

