Virus, Arcuri: "In Lombardia cinque volte i morti civili della seconda guerra mondiale" (Di sabato 18 aprile 2020) Giovanna Pavesi Il commissario straordinario, nel parlare della "Fase 2", ha specificato l'importanza di ripartire con prudenza: "Agire con cautela. È clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica" "Ieri sera il bollettino della sofferenza ci ha detto che il coronaVirus ci ha fatto lasciare oltre 22mila vittime, è un numero impressionante, però mi sembra opportuno dare un paramentro: tra 11 giugno 1940 e il 1° maggio 1945, durante la seconda guerra mondiale, a Milano, ci furono 2mila vittime civili in cinque anni. Per il coronaVirus, in due mesi, in Lombardia, ci hanno lasciato oltre 11mila civili, cinque volte di più". Le dimensioni della tragedia causata dall'epidemia il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, le descrive così, con un paragone con l'ultimo conflitto ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Arcuri “In Lombardia 5 volte morti civili guerra”

APP IMMUNI BENDING SPOONS CONTRO CORONAVIRUS/ Arcuri : "Sarà gratuita e volontaria"

