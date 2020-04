Veronica Fedolfi Instagram borchiette maliziose sui glutei | primo piano lato b inebria

Leggi su urbanpost

(Di sabato 18 aprile 2020) Strizza l’occhio all’obiettivo: e anche quando l’immagine la ritrae di spalle il successoè assicurato. Due occhioni azzurri come fari ipnotizzano i followers, labbra carnose si fanno desiderare: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si dice “Trasmettitrice di energia positiva”. Energia che arriva a chiare lettere tra i post social condivisi sull’account da oltre 167 mila followers. Un seguito importante che non smette di elogiare la bellezza della, jeans e t-shirt: casual con stile Una certa somiglianza con Chiara Ferragni l’ha fatta subito balzare agli occhi del pubblico del dating-show di Canale 5, ma– già attivissima come modella – era anche stata protagonista di Temptation Island in veste di single tentatrice nell’edizione Vip ...