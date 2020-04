VERISSIMO | anticipazioni | ospiti e storie di oggi 18 aprile

(Di sabato 18 aprile 2020) Tornain onda ogni sabato su Canale 5: nelledi18, leannunciano Bobo Vieri, Costanza Caracciolo, Elettra Lamborghini, Giorgio Panariello e Luca Argentero Silvia Toffanin torna con l’appuntamento del sabato con il suo, trasmissione che nonostante il Coronavirus, è riuscita a trovare una formula capace di coinvolgeresenza perdere quell’aspetto emozionale tanto caro al programma. In questo nuovo formato, la conduttrice intervisterà iArticolo completo:di18dal blog SoloDonna

zazoomblog : Verissimo anticipazioni oggi 18 aprile: arriva Belen - #Verissimo #anticipazioni #aprile: - bnotizie : Verissimo, anticipazioni 18/04 in video messaggio Marco Maddaloni: `Sarò di nuovo papà` - SonoImprudente : RT @Webl0g: Verissimo, 18 aprile 2020: anticipazioni puntata con Annalisa, Belen, Galiazzo e Gassmann - SocialArtistOF : #Verissimo Ecco le anticipazioni della puntata di domani. - Webl0g : Verissimo, 18 aprile 2020: anticipazioni puntata con Annalisa, Belen, Galiazzo e Gassmann -

Ultime Notizie dalla rete : VERISSIMO anticipazioni

Afrojack è il fidanzato e futuro marito di Elettra Lamborghini, ospite della puntata di “Verissimo – Le Storie” in onda sabato 18 aprile 2020 su Canale 5. La cantante di “Musica (e il resto scompare)” ...Giulia De Lellis e Andrea Damante a Verissimo, il ritorno di fiamma verso l’ufficializzazione in tv Giulia De Lellis e Andrea Damante parteciperanno, a distanza, alla prossima puntata di Verissimo in ...