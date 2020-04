VAR, Bergonzi: «Come cambia la decisione nel caso Ibrahimovic-Fiorentina» (Di sabato 18 aprile 2020) Gli aggiustamenti dell’IFAB in vista della prossima stagione sistemeranno alcune sistuazioni. Bergonzi fa l’esempio del gol di Ibrahimovic Le modifiche attuate dall’IFAB in vista della prossima stagione andranno a sistemare alcune situazioni che hanno creato diverse polemiche. Una su tutte la regolamentazione sul tocco di mano involontario a cui segua il gol. Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, spiega in esclusiva a Calcionews24.com il caso Ibrahimovic-Fiorentina. «L’IFAB ha fatto delle precisazioni che aiuteranno risolvere alcuni problemi che ci possono essere stati la stagione scorsa. Ad esempio l’annullamento del gol di Ibrahimovic in Fiorentina-Milan. Probabilmente in futuro, quel gol potrebbe essere dato Come buono. Da regolamento: un gol realizzato con un tocco di mano, totalmente involontario, è da annullare nell’immediatezza ... Leggi su calcionews24 Bergonzi sull’utilizzo del VAR : «L’IFAB ha dato indicazioni precise»

