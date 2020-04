“Una rivoluzione”. Serie A di nuovo in campo, Paolo Rossi sente aria di ribaltone-scudetto: sorpresa clamorosa? (Di sabato 18 aprile 2020) Paolo Rossi, intervistato dal Corriere della sera, dice la sua sulla possibilità che il campionato di Serie A sia giocato anche in estate, dopo la ripresa per l'emergenza coronavirus, cosa mai accaduta in Italia. "I gol sono belli sempre, d' estate o d'inverno. È vero che gli italiani a luglio e agosto pensano al mare e al calciomercato. Ma dopo questa lunga astinenza, quando ripartiremo ci sarà ancora più passione. Con un vero rammarico: le porte chiuse. Senza l' affetto della gente sarà un' altra cosa. Però non si può fare diversamente". E il campionato come se lo aspetta? "Tre mesi o quasi senza partite potrebbero cambiare le gerarchie. Non i valori, che restano. Ma tanti fattori potrebbero incidere e condizionare la ripresa, come la nuova preparazione. Oppure l'adattamento a giocare nel silenzio: qualche squadra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 aprile 2020), intervistato dal Corriere della sera, dice la sua sulla possibilità che il campionato diA sia giocato anche in estate, dopo la ripresa per l'emergenza coronavirus, cosa mai accaduta in Italia. "I gol sono belli sempre, d' estate o d'inverno. È vero che gli italiani a luglio e agosto pensano al mare e al calciomercato. Ma dopo questa lunga astinenza, quando ripartiremo ci sarà ancora più passione. Con un vero rammarico: le porte chiuse. Senza l' affetto della gente sarà un' altra cosa. Però non si può fare diversamente". E il campionato come se lo aspetta? "Tre mesi o quasi senza partite potrebbero cambiare le gerarchie. Non i valori, che restano. Ma tanti fattori potrebbero incidere e condizionare la ripresa, come la nuova preparazione. Oppure l'adattamento a giocare nel silenzio: qualche squadra ...

PaoloCaminiti1 : RT @Salvo48092192: Immigrati non vogliono fare la quarantena, visto che sono positivi al coronavirus. MA CHIUDETE I PORTI COSA ASPETTATE CH… - fumettologica : La scelta di DC Comics rappresenta una rivoluzione per il sistema distributivo statunitense dei fumetti, che per ol… - Noovyis : (“Una rivoluzione”. Serie A di nuovo in campo, Paolo Rossi sente aria di ribaltone-scudetto: sorpresa clamorosa?)… - DaBordet : «È stata una rivoluzione, ma tutti hanno capito» - stefano91377334 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Abbattere questo governo di zecche di sx, fermate la rovina dell Italia dell euro d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una rivoluzione” L'avvocato D'Alessio scende in campo con Medici latinaoggi.eu