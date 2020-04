Trump | “I morti per coronavirus negli Usa saranno molti meno di quelli previsti”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 aprile 2020) Continuano a salire i numeri degli Usa per l’emergenza, nelle ultime 24 ore, secondo l’aggiornamento di Johns Hopkins University, sono morte altre 3.453. I nuovi contagi sono 21.018 per un totale di al692.162. I decessi complessivi sono 36.721. Mentre si continuano a contare i, il presidente Donaldè intervenuto con una dichiarazione in cui prevede cheUsa ipercirca 60-65 mila. “quindi diprevisti”. Secondoil lavoro fatto dagli Stati Uniti è eccellente. Si contano infatti 3,78 milioni in più di test pro capite per ilpiù di qualsiasi altro Paese, anche della Corea del Sud. L'articolo: “IperUsadiprevisti” ilNapolista.