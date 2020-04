Trump come Ponzio Pilato, ai Governatori: sulla riapertura decidete voi (Di sabato 18 aprile 2020) L'erba del vicino è sempre più verde. Spesso ci lamentiamo che l'Europa non ha la capacità di dare una risposta unitaria all'emergenza quando si parla di problemi grossi come l'immigrazione, gli embarghi, partecipazione alle guerre, contro la criminalità internazionale organizzata, oggi più che mai con l'esperienza coronavirus. La presenza di tanti stati all'interno dell'eurogruppo con culture ed esperienze diverse non gioca a favore di una coesione. Allo stesso tempo, all'interno del nostro paese si (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Trump come Ponzio Pilato - ai Governatori : sulla riapertura decidete voi

