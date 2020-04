Trenitalia rimborsa gli abbonati delle Frecce

Leggi su quifinanza

(Di sabato 18 aprile 2020) (Teleborsa) – Parte il rimborso degli abbonamentiper le persone che non hanno potuto viaggiare a marzo con. Il provvedimento rientra nelle azioni messe in campo dalla società di trasporto del Gruppo FS dopo l’emergenza Coronavirus e segue quello già adottato per il rimborso dei biglietti dei treni della media e lunga percorrenza. Sul rimborso degliha agito muovendosi in autonomia, trattandosi di un titolo di viaggio venduto per sua libera scelta e senza il contributo finanziario di risorse pubbliche, mentre sugli altri abbonamenti (regionali e Intercity) le modalità sono in corso di definizione con i committenti: le singole Regioni e i Ministeri competenti. GliAV ealtrepotranno richiedere il rimborso dell’abbonamento che sarò loro riconosciuto in misura ...