“Trenino” di luci nel cielo ligure | tante segnalazioni | ecco di cosa si è trattato

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) “Ieri sera la flotta di Elon Musk, l’ormai famoso trenino Starlink, è comparso suldestando curiosità e per molti anche preoccupazione, ebbene sì c’è chi ha anche pensato ad una vera e propria invasione aliena“: lo afferma l’ufologoe fondatore di A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena), Angelo Maggioni, che rassicura tutti, “sono i satelliti di Elon Musk, uno dei trenini composti da almeno 60 satelliti per migliorare la copertura Internet. Questo progetto infatti ha come obiettivo quello di fornire la copertura internet ad alta velocità, attualmente i provider tradizionali in grado di coprire le vaste aree utilizzano satelliti geostazionari, cioè a circa 36mila km di altitudine. Questo vuol dire che il segnale di partenza e ritorno impiega molto tempo, i satelliti di Elon Musk ...