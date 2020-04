“Trattasi di notizie fasulle…”: L’Eredità, Flavio Insinna perde la pazienza [VIDEO] (Di sabato 18 aprile 2020) Nuovo VIDEO messaggio di Flavio Insinna Ormai è diventata una tradizione, anche nella serata di venerdì 17 aprile 2020 Flavio Insinna è intervenuto prima della replica de L’Eredità con un VIDEO messaggio. L’attore romano lo ha realizzato direttamente nella sua casa e poi è apparso su Rai Uno subito dopo La vita in diretta e anche sulla pagina Facebook di Rai Uno. Il professionista capitolino è tornato a parlare del difficile momento che sta attraversando il nostro Paese a causa della pandemia da Coronavirus. Inoltre Insinna ha consigliato i suoi fan di stare attenti e di leggere solo le notizie che arrivano da fonti attendibili. In queste ultime settimane stanno circolando tantissime fake news che rendono la situazione ancora più preoccupante. Nella clip in questione Flavio ha tuonato: “Le fake news a volte possono ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 18 aprile 2020) Nuovomessaggio diOrmai è diventata una tradizione, anche nella serata di venerdì 17 aprile 2020è intervenuto prima della replica de L’Eredità con unmessaggio. L’attore romano lo ha realizzato direttamente nella sua casa e poi è apparso su Rai Uno subito dopo La vita in diretta e anche sulla pagina Facebook di Rai Uno. Il professionista capitolino è tornato a parlare del difficile momento che sta attraversando il nostro Paese a causa della pandemia da Coronavirus. Inoltreha consigliato i suoi fan di stare attenti e di leggere solo leche arrivano da fonti attendibili. In queste ultime settimane stanno circolando tantissime fake news che rendono la situazione ancora più preoccupante. Nella clip in questioneha tuonato: “Le fake news a volte possono ...

