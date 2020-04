Totti | la rivelazione a Toni | “Il campionato riparte a fine maggio”

Leggi su fanpage

(Di sabato 18 aprile 2020) Nuova diretta Instagram per Francesco, che si è divertito questa volta con l'ex compagno Luca. Il Pupone che è tornato anche sul suo addio al club capitolino, confermando con amarezza di non aver più rimesso piede a Trigoria dopo le dimissioni da dirigente, ha parlato della ripresa deldi Serie A rivelando un retroscena sulle tempistiche per il ritorno in campo.