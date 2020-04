Totti confessa: non ho mai visto Roma. Mi riconoscono pure con la mascherina... (Di sabato 18 aprile 2020) Francesco Totti confessa a Luca Toni gli effetti collaterali di essere una leggenda giallorossa. "Non ho mai visto Roma. Non è una cavolata, non posso neanche fare una passeggiata" senza provocare l'inevitabile assalto dei fan e dei tifosi. Durante una diretta Instagram Toni non si capacita di come Leggi su iltempo Totti confessa a Vieri : “Stavo per lasciare Ilary…” – VIDEO

“Non avrei mai smesso - mi alleno per tornare a giocare. Mezz’ora ancora ce sto” : Totti si confessa a Di Vaio (Di sabato 18 aprile 2020) Francescoa Luca Toni gli effetti collaterali di essere una leggenda giallorossa. "Non ho mai. Non è una cavolata, non posso neanche fare una passeggiata" senza provocare l'inevitabile assalto dei fan e dei tifosi. Durante una diretta Instagram Toni non si capacita di come

tempoweb : #Totti confessa: non ho mai visto #Roma. Mi riconoscono pure con la #mascherina... VIDEO ?? - SalvatoreSamp : RT @tempoweb: #Totti show su #Instagram con #vieri E confessa la crisi con Ilary - ASR_Byerti : RT @LAROMA24: Instagram, Totti confessa a Toni: 'Non penso che rimetterò mai piede a Trigoria' #AsRoma - zazoomblog : Totti confessa a Vieri: “Stavo per lasciare Ilary…” – VIDEO - #Totti #confessa #Vieri: #“Stavo - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Instagram, Totti confessa a Toni: 'Non penso che rimetterò mai piede a Trigoria' #AsRoma -