Tj Innova Engineering & Technology | la Cina investe nel Sannio 300mln per auto

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 aprile 2020) Lanel300 milioni di euro per la produzione diibride ed elettriche. Lo rende noto il presidente dell’Asi di Benevento, Luigi Barone, che ha siglato l’intesa con il numero uno dell’azienda cinese, Lei Yu Cheng. “Il primo passo e’ stato fatto. Sara’ possibile avviare una produzione diibride ed elettriche made in Benevento. E’ stata firmata la lettera d’intenti tra il Consorzio di sviluppo industriale sannita e i vertici dell’industria cinese Tj”, spiega in una nota. “L’investimento – aggiunge – sara’ di 300 milioni di euro e sorgera’ in area Asi di Benevento su di un lotto di 250mila metri quadrati, con una produzione annua stimata intorno ai 200.000 veicoli, e la creazione di 300 posti di lavoro. L’industria cinese, Tj ...