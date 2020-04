The Eddy il trailer della serie Netflix diretta dal regista di La La Land (Di sabato 18 aprile 2020) The Eddy, Adrè HolLand sarà il protagonista della serie Netflix diretta, parzialmente, da Damien Chazelle di La La Land. Ecco il trailer. Era il settembre 2017 quando Netflix ha annunciato una serie diretta dal regista premio Oscar Damien Chazelle di La La Land. Oggi abbiamo qualche dettaglio in più sulla serie dal titolo The Eddy che arriverà l’8 maggio su Netflix e ha anche il trailer. Sarà il primo progetto televisivo in ordine cronologico, visto che il regista ne sta preparando uno anche per Apple (ne parliamo qui), e il protagonista sarà André HolLand (Moonlight). The Eddy è un musical drama ambientato a Parigi composto da 8 episodi. La serie racconterà del proprietario di un club parigino, della band che vi suona stabilmente e della città caotica che ospita i protagonisti. La Trama di The ... Leggi su dituttounpop The Eddy - trailer e trama della nuova serie Netflix : cosa ci dobbiamo aspettare?

