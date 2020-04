Terremoto in Italia | tanta paura per la scossa di magnitudo 3 7

Leggi su howtodofor

(Di sabato 18 aprile 2020), ma per ora nessun ferito né danni: questa mattina nel Foggiano, in una zona attorno a Poggio Imperiale, si è registrato undi3.7, avvertita anche nel Gargano. Laè avvenuta alle 4.57 del 18 aprile 2020, localizzata da Sala Sismica INGV-Roma, con epicentro a Poggio Imperiale e coordinate geografiche (lat, lon) 41.81, 15.39, ad una profondità di 24 km. (Continua...) Come riporta il giornale locale Foggia Today, è stata avvertita nella zona dell’Alto Tavoliere, anche a San Severo, Chieuti, San Paolo di Civitate, Torremaggiore e Serracapriola. È durata alcuni secondi e sono arrivate segnalazioni anche da altri centri della Montagna del Sole. Nella mappa tutti i comuni entro 20 km dall’epicentro. Secondo la scala Richter, un evento sismico di3.7 è classificato come ...