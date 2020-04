Terremoto a Poggio Imperiale | brusco risveglio nel Foggiano

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 18 aprile 2020) Unneldove sabato mattina si è registrato uncon epicentro a. La terra ha tremato alle 04.57. La scossa didi magnitudo 3.7 ha avuto come epicentro, Apricena e Lesina ed è stata avvertita nella zona dell’Alto Tavoliere, anche a San Severo, Chieuti, San Paolo di Civitate, Torremaggiore e Serracapriola. La scossa è durata alcuni secondi ed è stato avvertito anche nella zona del Gargano compresa tra San Nicandro, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Rignano e Monte Sant’Angelo. Segnalazioni arrivano anche da altri comuni della Montagna del Sole. Alle 06:31 è stata registrata una seconda scossa nella zona. Questa volta di magnitudo 2.0 con epicentro ad Apricena. Clicca qui per seguire l’andamento.