Tennis, ranking fermi e Laver Cup posticipata (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di Lettura: 1 minuto Le classifiche sono congelate dal 16 marzo, quando il Tennis si è fermato, e Novak Djokovic resta n. 1 ben saldo almeno fino al 12 luglio. Nei giorni scorsi la Atp è intervenuta per sciogliere il grande dilemma statistico: i record relativi alle classifiche restano fermi fino alla ripresa dell’attività. Nole dunque resta a quota 282 settimane a 28 da Federer, che ne ha accumulate 310 ed è in testa alla speciale classifica. Niente Laver E a proposito dello svizzero, la «sua» Laver Cup, prevista inizialmente dal 25 al 27 settembre di quest’anno a Boston, slitta di un anno. Dopo le polemiche per l’invasione di date da parte del Roland Garros, la sfida tra Europa e Resto del Mondo si giocherà dal 24 al 26 settembre del 2021: «È un peccato aver dovuto posticipare la Laver Cup di ... Leggi su lapiazzettadellosport Tennistavolo - stop al calendario internazionale fino al 30 giugno : ranking congelati a marzo 2020

