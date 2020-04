Tennis: pericolo per la stagione oceanica? A rischio gli Australian Open 2021 per decisioni governative (Di sabato 18 aprile 2020) C’è un potenziale problema per tutta la stagione in Australia e dintorni del Tennis mondiale, una volta che si sarà tornati in campo dopo la fine della fase acuta dell’emergenza coronavirus. E non è di poco conto, perché minaccia tutti gli eventi, anche gli Australian Open. In particolare, tramite un comunicato ufficiale, il Ministro del Turismo, Simon Birmingham, ha fatto sapere che i confini dell’Australia potrebbero, per proteggere il Paese dalla pandemia, rimanere chiusi per tutto il 2020 o, nell’ipotesi più catastrofica, anche per le prime settimane del 2021. L’accesso in Australia è attualmente consentito soltanto ai cittadini Australiani o neozelandesi con residenza nel Paese, o a componenti di nuclei familiari che risiedono in Australia. Alcuni Stati e Territori, però, sono risultati anche più ... Leggi su oasport (Di sabato 18 aprile 2020) C’è un potenziale problema per tutta lain Australia e dintorni delmondiale, una volta che si sarà tornati in campo dopo la fine della fase acuta dell’emergenza coronavirus. E non è di poco conto, perché minaccia tutti gli eventi, anche gli. In particolare, tramite un comunicato ufficiale, il Ministro del Turismo, Simon Birmingham, ha fatto sapere che i confini dell’Australia potrebbero, per proteggere il Paese dalla pandemia, rimanere chiusi per tutto il 2020 o, nell’ipotesi più catastrofica, anche per le prime settimane del. L’accesso in Australia è attualmente consentito soltanto ai cittadinii o neozelandesi con residenza nel Paese, o a componenti di nuclei familiari che risiedono in Australia. Alcuni Stati e Territori, però, sono risultati anche più ...

