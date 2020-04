Tennis | il torneo ATP 250 di Kitzbühel non ci sarà nelle date previste a causa del blocco

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020) Per il momento lo si può considerare un rinvio a data da destinarsi, ma è concreto il rischio che possa trasformarsi in una cancellazione definitiva. L’ATP 250 di Kitzbühel, uno dei più celebri e storici in Austria, non potrà disputarsi dal 25 luglio al 1° agosto perché il Governo austriaco ha deciso, lo scorso venerdì, di annullare tutti gli eventi sportivi fino alla fine dell’ottavo mese dell’anno. Le opzioni sul tavolo sono molte: spostare l’evento a settembre (soprattutto se non si giocheranno gli US Open), riadattarlo anazionale (e a porte chiuse), una strada già meditata da altri in maniere diverse, oppure la cancellazione definitiva. Il, che ha una storia ancora più lunga del suo spostamento sulle Alpi austriache negli Anni ’60, vanta nell’albo d’oro i nomi, ...