Tamponi raddoppiati, gli ospedali si svuotano: primo bollettino senza Borrelli (Di sabato 18 aprile 2020) Stavolta non c'è la conferenza di Angelo Borrelli, ma soltanto l'ultimo bollettino della Protezione civile: sale a 175.925 il numero di casi di coronavirus in Italia, con un incremento di 3.491 rispetto a ieri. I pazienti attualmente positivi sono 107.771 a fronte di 23.227 decessi (+482 nelle ultime 24 ore) e di 44.927 dimessi/guariti (+2.200). Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri (-2,8%). Scende anche il numero degli ospedalizzati con sintomi: -779 nelle ultime 24 ore per un totale di 25.007, mentre i positivi in isolamento domiciliare sono 80.031. I dati si confermano buoni anche in relazione al numero dei Tamponi: +61.725 eseguiti rispetto a ieri, in due settimane l'Italia ha praticamente raddoppiato la capacità giornaliera di analizzare i test e il trend si è comunque confermato in calo.

Coronavirus, i veri numeri in Italia: «6 milioni di contagiati»

Il confronto tra anni è uno dei modi utilizzati per calcolare il numero reale dei decessi per coronavirus, visto che si parla di sottostima riguardo ai dati forniti ogni giorno dalla Protezione civile ...

