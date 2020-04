Tales From Off-Peak City Vol. 1, il nuovo surreale titolo di Cosmo D, ha finalmente una data d'uscita (Di sabato 18 aprile 2020) Tales From Off-Peak City Vol. 1, il surreale avventure game di Cosmo D, ha finalmente una data d'uscita su PC, Mac e Linux: il nuovo titolo degli sviluppatori di The Norwood Suite sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020.Tales From Off-Peak City Vol. 1 era tecnicamente disponibile già da qualche mese, ma si trattava di un'esclusiva Humble Choice. Presto, il gioco sarà accessibile anche a chi non è abbonato all'iniziativa Humble, diventando acquistabile su Steam e su Itch.io.Diamo un'occhiata alla sinossi del gioco, estrapolata direttamente dalla pagina Steam:Leggi altro... Leggi su eurogamer Tales From Off-Peak City Vol. 1 - il nuovo surreale titolo di Cosmo D - ha finalmente una data d'uscita su Steam e Itch.io

Tales from the Loop - tra nostalgia - un futuro passato e fantascienza : la nuova serie tv di Prime Video

Tales from the loop - quando l’arte si fa serie tv : la nostra recensione senza spoiler (Di sabato 18 aprile 2020)Off-Vol. 1, ilavventure game diD, hauna data d'uscita su PC, Mac e Linux: ildegli sviluppatori di The Norwood Suite sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020.Off-Vol. 1 era tecnicamente disponibile già da qualche mese, ma si trattava di un'esclusiva Humble Choice. Presto, il gioco sarà accessibile anche a chi non è abbonato all'iniziativa Humble, diventando acquistabile su Steam e su Itch.io.Diamo un'occhiata alla sinossi del gioco, estrapolata direttamente dalla pagina Steam:Leggi altro...

wolfleur : @PrimeVideoIT Stavo cercando qualcosa da guardare e ho notato che c'è Bombshell, film che volevo vedere da tantissi… - CheccoConiglio : Sono sotto con la serie Tales from the Loop. (la quarta puntata mi ha devastato il cuore) - dedaIux : Ne ho viste di cose strane, ma come questo Tales from the Loop ben poche. Idea bella (le opere di base mi piacciono… - cellicom : Tales from Off-Peak City Vol.1, arriva a metà maggio - zazoomblog : Tales From Off-Peak City Vol. 1 il nuovo surreale titolo di Cosmo D ha finalmente una data duscita su Steam e… -