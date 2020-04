Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 su Italia1 tra l’arrivo di Lex Luthor e i problemi di Brian: anticipazioni episodi 18 e 25 aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Un altro sabato da passare in casa e, per fortuna, Italia1 sta continuando la messa in onda di Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 per la gioia dei patiti ormai a secco delle serie tv sugli eroi ferme al palo anche negli Usa. Anche questo sabato, così come il prossimo, saranno ben cinque gli episodi che andranno in onda, i primi due di Legends of Tomorrow 4 e poi ben 3 quelli di Supergirl 4 che si districherà tra i problemi di Kara e l'arrivo di un nemico degno che sicuramente farà sobbalzare dalla sedia il pubblico di Italia1. Proprio negli episodi in onda il prossimo 25 aprile nonostante le feste, scopriremo il volto di Lex Luthor, fratello di Lena, pronto a tornare proprio per lei e confidarle un grosso segreto, ma quale? L'unica cosa certa è che da questo momento in poi tutto cambierà nella vita di Lena e, soprattutto, in quella di Kara. Prima ... Leggi su optimagazine Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 verso gli episodi centrali su Italia1 ma senza crossover : anticipazioni 11 e 18 aprile

