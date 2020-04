Sulla mascherina di Tina c’è il “volto di Gemma”: le anticipazioni video del nuovo Uomini e Donne (Di sabato 18 aprile 2020) Lunedì 20 aprile torna Uomini e Donne con il nuovo trono di Gemma Galgani e Giovanna Abate con Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di consiglieri. Un video anticipa quanto andrà in onda tra qualche ora. Anche a distanza, separate da uno schermo, Gemma e Tina continuano a litigare. E c'è già il primo momento trash: la mascherina di Tina ripropone la "mummia", alter ego di Gemma. Leggi su fanpage “Non so quando tornerò” : Carlo Conti sconcerta tutti - la rivelazione sulla pelle danneggiata dalla mascherina

Giulia de Lellis in mascherina - Andrea Damante al suo fianco : il ritorno dei Damellis sulla rivista Chi

Coronavirus - si toglie la mascherina al supermercato e sputa sulla frutta (Di sabato 18 aprile 2020) Lunedì 20 aprile tornae Donne con iltrono di Gemma Galgani e Giovanna Abate con Gianni Sperti eCipollari nel ruolo di consiglieri. Unanticipa quanto andrà in onda tra qualche ora. Anche a distanza, separate da uno schermo, Gemma econtinuano a litigare. E c'è già il primo momento trash: ladiripropone la "mummia", alter ego di Gemma.

RaffaeleFitto : Quando pensiamo alla #Fase2 abbiamo per il momento solo una certezza: la #mascherina farà parte del nostro vivere q… - TeleRompo : @SteBaglio Boh, non frequento fb e non conosco il tizio, ma i cazzetti sulla mascherina facevano simpatia. Alla peg… - Miss_Salander : @Reamedy_ no vabbè ci credo sulla parola perchè sotto casa mia le volte che scendo per fare la spesa becco sempre q… - SSCN_1926_D10S : RT @napolista: I medici della Ligue1: «La lobby finanziaria sta prendendo il sopravvento sulla salute» I medici della Ligue1 scettici: «Al… - Lucasuper8 : Caro Arcuri,la mascherina non devi metterla sulla bocca e sul naso, ma sugli occhi per come ti stai comportando con… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla mascherina La storia del test dell’accendino per le mascherine next Fumi marijuana? Considera di smettere (anche per Covid)

Il primo punto è che gli effetti sulla salute respiratoria dello spinello sono indubbi e nel caso di una ... condivide lo spinello in memoria di vecchi rituali si espone a un elevato rischio di ...

Pazienti oncologici, Dargenio consiglia: «Continuate il trattamento»

Intervista al responsabile medico di Piombino e Portoferraio: «Il rinvio solo nei casi in cui ci siano i segni di un’infezione» ...

Il primo punto è che gli effetti sulla salute respiratoria dello spinello sono indubbi e nel caso di una ... condivide lo spinello in memoria di vecchi rituali si espone a un elevato rischio di ...Intervista al responsabile medico di Piombino e Portoferraio: «Il rinvio solo nei casi in cui ci siano i segni di un’infezione» ...