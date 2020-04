Sospensione tasse e  tavolo per il turismo termale | le proposte degli imprenditori di

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Terme (Sa)- Chiedono ladellecomunali e l’apertura di unper il rilancio del comparto turistico-, glisalernitani titolari delle strutture termali di Contursi Terme. In piena emergenza covid-19 e con le strutture alberghiere-termali temporaneamente chiuse per via delle direttive sul contrasto al contagio da covid-19, gli albergatori di Contursi Terme, si dicono pronti a riaprire i battenti per l’inizio della stagione estiva. A spiegarlo, in una missiva indirizzata al Comune di Contusi Terme e alla Regione Campania, sono gliDionigi Cappetta, Simona Forlenza, Gerardo Viola e Tullio Demetrio Sica. “Ci stiamo adoperando per adottare tutte le procedure necessarie e le innovazioni a garanzia della saluteoperatori e dei clienti-fanno sapere i termalisti della ...