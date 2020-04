SOS labbra a canotto | le star stravolte dalla chirurgia FOTO

(Di sabato 18 aprile 2020)carnose e voluttuose: alzi la mano chi non le vorrebbe così. Chi non le ha per natura, si rivolge alla… che spesso fa disastri. Sono tantissime le celebrity che negli anni hanno deciso di ricorrere alla medicina e allaper rientrare nei canoni estetici richiestimoda,televisione, dal cinema, oppure … L'articolo SOS: leproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : SOS labbra

MeteoWeek

Labbra carnose e voluttuose: alzi la mano chi non le vorrebbe così. Chi non le ha per natura, si rivolge alla chirurgia… che spesso fa disastri. Nina Moric (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty ...