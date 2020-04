"Sono stato vittima di stalker e bullismo". Sam Heughan, star di Outlander, si rivela sui social - (Di sabato 18 aprile 2020) Carlo Lanna In un lungo post su Twitter, l'attore Sam Heughan rivela che negli ultimi anni è stato vittima più volte di bullismo e di minacce via web, ora ringrazia i fan che hanno difeso il suo buon nome La maggior parte delle volte i social network non rappresentano solo un luogo di aggregazione e di condivisione. È anche e soprattutto un mondo insidioso e per nulla sicuro. E questo lo sa bene Sam Heughan. L’attore inglese che è stato reso celebre grazie a "Outlander", serie tv ambientata tra le highland scozzesi, in un lungo post pubblicato su Twitter, si rivela e racconta una brutta esperienza che ancora oggi sta vivendo, legata proprio alle insidie che Sono nascoste nel mondo dei social. A chiare lettere afferma che, negli ultimi sei anni, fin da quando le sue quotazioni Sono cresciute considerevolmente, è stato vittima ... Leggi su ilgiornale Sam Heughan - star di Outlander - rivela : "Per sei anni sono stato vittima di bullismo e molestie"

Maurizio Sarri ricorda : “Sono stato fischiato a Napoli dove sono nato e ho dato tutto”

Le domande sono 434, inferiori alle attese: ne sono state accolte 354, le altre sono al vaglio dei servizi sociali TORTONA. Sono inferiori al previsto, almeno finora, le domande per i buoni spesa ...

Il primo cittadino di Orzinuovi ha le idee molto chiare: «Mi stanno contattando tantissime persone che vogliono garanzie sul loro stato di salute. Vogliono sapere se hanno sviluppato anticorpi al ...

