Sono le Venti Nove | Mercalli | “Che fine faranno le mascherine dopo l’uso? Rischiamo di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020) Secondo il Politecnico di Torino, per garantire sicurezza occorreranno ogni mese un miliardo di, mezzo miliardo di guanti, 250mila cuffie per capelli e 9milioni di litri di gel. Chefarà questo materialel’uso? “di avere una montagna di rifiuti di difficile gestione, probabilmente avviati all’incenerimento” spiega il climatologo Luca, in un servizio dile, sul. “E’ opportuno cominciare pensare già oggi come riusare e riciclare questi materiali”LE, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky ...