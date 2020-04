Sondaggio Usa 2020: Biden 48%, Trump 43% a livello nazionale (Di sabato 18 aprile 2020) L'ex vicepresidente statunitense Joe Biden ha cinque punti di vantaggio sul presidente Donald Trump a livello nazionale, secondo l'ultimo Sondaggio di Economist-YouGov. Si tratta della prima rilevazione condotta da quando, con il ritiro del senatore Bernie Sanders, Biden è di fatto il candidato democratico alle prossime presidenziali. Il 48% degli intervistati ha dichiarato che voterà Biden, il 43% ha detto che sceglierà Trump. La settimana precedente, il vantaggio di Biden nell'ipotetico scontro con Trump era di 6 punti. Tra gli elettori indipendenti, Trump ha però un vantaggio di tre punti, con un sostegno pari al 42 per cento. Il Sondaggio è stato condotto tra il 12 e il 14 aprile su 1.166 elettori registrati e ha un margine di errore di 3,4 punti percentuali. Leggi su ilfogliettone Coronavirus : sondaggio ExportUsa - non è un problema per export italiano

Coronavirus : sondaggio ExportUsa - non è un problema per export italiano (Di sabato 18 aprile 2020) L'ex vicepresidente statunitense Joeha cinque punti di vantaggio sul presidente Donald, secondo l'ultimodi Economist-YouGov. Si tratta della prima rilevazione condotta da quando, con il ritiro del senatore Bernie Sanders,è di fatto il candidato democratico alle prossime presidenziali. Il 48% degli intervistati ha dichiarato che voterà, il 43% ha detto che sceglierà. La settimana precedente, il vantaggio dinell'ipotetico scontro conera di 6 punti. Tra gli elettori indipendenti,ha però un vantaggio di tre punti, con un sostegno pari al 42 per cento. Ilè stato condotto tra il 12 e il 14 aprile su 1.166 elettori registrati e ha un margine di errore di 3,4 punti percentuali.

JankoYAY : @acdxer Le incongruenze poi sono tante. Per esempio il fatto che in genere chi odia Merkel e Germania adora Trump,… - JankoYAY : @SognidiSugna @theEUpost Un sondaggio demmerda con domande farlocche a 800 coglioni dovrebbe disgregare l'alleanza… - Amos8125 : @ScientificGenre @LeonardoCaciopp @FreakManVirtue D'altronde era il sondaggio a essere fatto così. Ovvio che per me… - claud9048 : @LeonardoCaciopp @Amos8125 @FreakManVirtue Leo piglio mia madre: mia madre dice che la UE non ci sta aiutando ( anc… - FreakManVirtue : @LeonardoCaciopp Se il sondaggio viene fatto chiedendo 'chi odi di più tra Germania e USA' è facile. Se ti danno un… -