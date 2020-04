Sondaggi elettorali Emg: ripartire (con prudenza) è urgente per gli italiani (Di sabato 18 aprile 2020) Sondaggi elettorali Emg: ripartire (con prudenza) è urgente per gli italiani Sondaggi elettorali: come ogni settimana, le rilevazioni dell’Istituto Emg sono state diffuse dalla trasmissione Agorà. Si parte con le intenzioni di voto che vedono ancora in testa alle preferenze degli italiani la Lega. Carroccio sopra il 29%, a distanza di 8 punti di percentuale, segue il Pd. Movimento 5 Stelle intorno al 15%, tallona Fratelli d’Italia che sfiora il 14%. Forza Italia e Italia Viva sopra il 5%. Fonte: Emg Sondaggi elettorali Emg: politica e coronavirus Emg ha poi chiesto al proprio campione di valutare l’azione del governo per quanto riguarda i contraccolpi economici della crisi sanitaria legata alla diffusione del Covid 19. Il 50% degli intervistati boccia l’iniziativa dell’esecutivo, nonostante la “potenza di fuoco” promessa ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali TP - gli italiani con Mentana su Conte - Salvini e Meloni

Sondaggi elettorali Euromedia : si ingrossa il numero degli indecisi

Sondaggi elettorali Index : Lega arresta la caduta - giù il Pd - su il M5S (Di sabato 18 aprile 2020)Emg:(con) èper gli: come ogni settimana, le rilevazioni dell’Istituto Emg sono state diffuse dalla trasmissione Agorà. Si parte con le intenzioni di voto che vedono ancora in testa alle preferenze deglila Lega. Carroccio sopra il 29%, a distanza di 8 punti di percentuale, segue il Pd. Movimento 5 Stelle intorno al 15%, tallona Fratelli d’Italia che sfiora il 14%. Forza Italia e Italia Viva sopra il 5%. Fonte: EmgEmg: politica e coronavirus Emg ha poi chiesto al proprio campione di valutare l’azione del governo per quanto riguarda i contraccolpi economici della crisi sanitaria legata alla diffusione del Covid 19. Il 50% degli intervistati boccia l’iniziativa dell’esecutivo, nonostante la “potenza di fuoco” promessa ...

gael99 : RT @IReazionario: I simpatici governatori del centrodestra iniziano a spingere per una riapertura. Che è successo? Sono arrivati i risultat… - Duca_Semenzara : RT @IReazionario: I simpatici governatori del centrodestra iniziano a spingere per una riapertura. Che è successo? Sono arrivati i risultat… - mludodc : RT @IReazionario: I simpatici governatori del centrodestra iniziano a spingere per una riapertura. Che è successo? Sono arrivati i risultat… - _47Ronin_ : Il miglior sondaggio, con la stessa utilità dei sondaggi elettorali. - f_grandi : @istitutoluce No, cosi non vale. Si era detto niente sondaggi elettorali -