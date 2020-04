Slitta dl aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Slitta di due giorni la lettera del governo al Parlamento per chiedere un nuovo scostamento di bilancio, con l’autorizzazione a coprire in deficit le misure del decreto aprile. Il documento era atteso in Cdm lunedì ma, a quanto apprende l’ANSA da fonti di governo, il rinvio sarebbe dettato da “ragioni tecniche”: la richiesta di scostamento dovrebbe essere approvata insieme al Def che disegnerà il nuovo quadro macroeconomico, tenendo conto degli effetti della crisi da Coronavirus. Dovrebbe esserci un’approvazione congiunta e un voto unico in Parlamento.Il sottosegratario all’Economia, Pier Paolo Baretta, ha affermato: “confidiamo che (il dl aprile, ndr) venga definito e varato alla fine della prossima settimana”. Nel decreto di aprile ci sarà, ha continuato, lo stanziamento che “al momento è di 3 ... Leggi su huffingtonpost Amadeus - Sanremo bis : il Festival slitta ad aprile 2021 per coronavirus?

