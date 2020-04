Sky: Higuain pensa di non tornare in Italia perché pericoloso (Di sabato 18 aprile 2020) Secondo quanto riporta Sky, Gonzalo Higuain starebbe pensando di non tornare in Italia. Dal 19 marzo l’attaccante bianconero si trova in Argentina per stare vicino alla madre malata. La sua partenza aveva scatenato una grande polemica. Sky scrive che il Pipita riterrebbe pericoloso rientrare. “Higuain ritiene pericoloso tornare in Italia, nell’incertezza delle condizioni sanitarie, ma anche di quelle legate alle date di ripartenza. Si giocherà? Non si giocherà? Allora con il suo staff è già stato chiaro. Ha chiesto di valutare ogni possibilità per rinviare ulteriormente il rientro, o non tornare affatto. La vicenda non è ancora arrivata ad una trattativa con la Juventus, che ovviamente se non rientrasse applicherebbe il regolamento, ma attende di capire le motivazioni del ragazzo”. L’argentino si starebbe guardando ... Leggi su ilnapolista Higuain viola la quarantena - Sky chiarisce : permesso speciale dalla Juve per motivi familiari (Di sabato 18 aprile 2020) Secondo quanto riporta Sky, Gonzalostarebbendo di nonin. Dal 19 marzo l’attaccante bianconero si trova in Argentina per stare vicino alla madre malata. La sua partenza aveva scatenato una grande polemica. Sky scrive che il Pipita riterrebbe pericoloso rientrare. “ritiene pericolosoin, nell’incertezza delle condizioni sanitarie, ma anche di quelle legate alle date di ripartenza. Si giocherà? Non si giocherà? Allora con il suo staff è già stato chiaro. Ha chiesto di valutare ogni possibilità per rinviare ulteriormente il rientro, o nonaffatto. La vicenda non è ancora arrivata ad una trattativa con la Juventus, che ovviamente se non rientrasse applicherebbe il regolamento, ma attende di capire le motivazioni del ragazzo”. L’argentino si starebbe guardando ...

