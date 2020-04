Si potrà andare in vacanza? Tra mare, spiaggia, hotel e bonus vacanza: tutti gli scenari (Di sabato 18 aprile 2020) Si riuscirà ad andare al mare quest’estate? Come saranno le vacanze degli italiani al tempo del coronavirus? L’Italia sta facendo i conti con l’emergenza coronavirus e la nostra vita è cambiata radicalmente, sarà così anche con l’arrivo della bella stagione: dovremo convivere con questa pandemia e le belle giornate in spiaggia e in acqua saranno ben diverse rispetto a come siamo abituati. Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Turismo, è stata molto chiara in un’intervista concessa a Rainews: “Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così. Ci stiamo lavorando dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un ... Leggi su oasport Si potrá andare in bicicletta dal 4 maggio? Apertura verso l’attività all’aperto - ma sempre in solitaria

Si potrà andare a correre e fare jogging dal 4 maggio? Possibili novità - “fuori casa per il tempo della corsa”

Joe Bastianich a TPI : “Per il Covid ho dovuto licenziare 1.500 persone. In futuro solo i ricchi potranno andare al ristorante” (Di sabato 18 aprile 2020) Si riuscirà adalquest’estate? Come saranno le vacanze degli italiani al tempo del coronavirus? L’Italia sta facendo i conti con l’emergenza coronavirus e la nostra vita è cambiata radicalmente, sarà così anche con l’arrivo della bella stagione: dovremo convivere con questa pandemia e le belle giornate ine in acqua saranno ben diverse rispetto a come siamo abituati. Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Turismo, è stata molto chiara in un’intervista concessa a Rainews: “Andremo alquesta estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così. Ci stiamo lavorando dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un ...

OA_Sport : Si potrà andare in vacanza? Tra mare, spiaggia, hotel e bonus vacanza: tutti gli scenari - diegos3rra : @xtersx Boh se vuoi un così glifo razionale parlagliene appena sta merda di periodo passa. Alla fine se ti dice di… - FrancoAlbertin8 : @Scalalexandra È meglio che non bleffi. Se va via dalla 7 chi cavolo se lo raccatta ?? Potrà andare a Mediaset a… - nayt1nefanpagee : povero nayt: adesso non potrà più andare nei parcheggi a fare 'freh freh' :( - DifensoreRT : Giulio è finalmente connesso a #Internet. Potrà seguire le #lezionionline da casa invece di andare in aperta campag… -

Ultime Notizie dalla rete : potrà andare Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE