Serie A, intesa con le tv: possibile slittamento dell’ultima rata (Di sabato 18 aprile 2020) La Serie A sarebbe vicina ad un accordo con le tv per il pagamento dell’ultima rata: possibile slittamento. I dettagli Il nodo dell’ultima rata da pagare da parte delle tv sembra essersi finalmente sciolto. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, si va verso un’intesa tra la Serie A e le emittenti. possibile uno slittamento nel pagamento dell’ultima rata dei diritti tv e uno sconto sulla prossima stagione con ipotesi di prolungamento automatico del contratto fino al 2022 o impegni da prendere per il triennio 2021-2024. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Manca l’intesa tra Serie A e AIC : si discute ancora sul taglio degli stipendi

PRIMA PAGINA - Gazzetta : "Obiettivo giovane Inter. Serie A - salta l'intesa con l'AIC"

Sospensione stipendi calciatori - tentativo d’intesa fra Lega Serie A e AIC (Di sabato 18 aprile 2020) LaA sarebbe vicina ad un accordo con le tv per il pagamento dell’ultima. I dettagli Il nodo dell’ultimada pagare da parte delle tv sembra essersi finalmente sciolto. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, si va verso un’tra laA e le emittenti.unonel pagamento dell’ultimadei diritti tv e uno sconto sulla prossima stagione con ipotesi di prolungamento automatico del contratto fino al 2022 o impegni da prendere per il triennio 2021-2024. Leggi su Calcionews24.com

TheChain1974 : @_Arimoon88 uhm una tantum intesa come serie, ripetizioni, cadenza? Cmq no in tutti i casi :D - chiarettafr : @peddypedro1 @marcotravaglio @fattoquotidiano Non è facile spiegarsi in poche righe, lo comprendo, ma chi parla viv… - MondoNapoli : Ripresa, Malagò amareggiato: 'Tutto sbagliato, non c è intesa. Si parla di una Serie A a gironi..' -… - franpiace : @mariannaaprile La quinta D, intesa come la quinta in serie D perché classifica migliore non credo possano meritare - alex_intesa : RT @silviaballestra: Ma tutti questi che si stanno eccitando con dispute tecniche sui tracciamenti digitali, conoscono la situazione tampon… -