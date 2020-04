Serie A, il Milan richiama gli stranieri per gli allenamenti: le squadre si preparano per la ripresa (Di sabato 18 aprile 2020) Si stanno valutando sempre di più le soluzioni per tornare in campo per la ripresa degli allenamenti e poi dei campionati. Sono al vaglio diverse soluzioni, dalla possibilità di giocare al Sud, oppure in 3-4 città per portare a termine la stagione, mentre sembra difficile riuscire a giocare in regioni come la Lombardia. Il Milan ha richiamato alla base gli stranieri, ed entro la prossima settimana tutti dovranno essere a Milano, rimanere due settimane in quarantena per poi essere a disposizione di Stefano Pioli. I calciatori dell’Inter sono di rientro, mentre molti giocatori dell’Atalanta sono rimasti a Bergamo, con i tifosi che non vorrebbero tornare in campo. Stesso discorso per i presidenti Cellino e Cairo che considerano la stagione finita. Mancini: “Campionato? Può cambiare tutto, meritiamo di tornare a vivere. Messi? Moratti ci ... Leggi su calcioweb.eu Serie A al Centro-Sud - Inter e Milan ci ripensano : disponibilità piena a giocare lontane da San Siro

Coronavirus Serie A/ Si riprende a giocare solo al Sud? Inter e Milan dicono di no!

Serie A sotto il Rubicone? Inter - Milan - Atalanta e Juve potrebbero giocare in campo neutro (Di sabato 18 aprile 2020) Si stanno valutando sempre di più le soluzioni per tornare in campo per la ripresa deglie poi dei campionati. Sono al vaglio diverse soluzioni, dalla possibilità di giocare al Sud, oppure in 3-4 città per portare a termine la stagione, mentre sembra difficile riuscire a giocare in regioni come la Lombardia. Ilhato alla base gli, ed entro la prossima settimana tutti dovranno essere ao, rimanere due settimane in quarantena per poi essere a disposizione di Stefano Pioli. I calciatori dell’Inter sono di rientro, mentre molti giocatori dell’Atalanta sono rimasti a Bergamo, con i tifosi che non vorrebbero tornare in campo. Stesso discorso per i presidenti Cellino e Cairo che considerano la stagione finita. Mancini: “Campionato? Può cambiare tutto, meritiamo di tornare a vivere. Messi? Moratti ci ...

Gazzetta_it : #Terim: '#Demiral può essere il numero 1! Io e il virus? Quanta paura...' - CloCecchetto : Si è concluso il primo campionato solidale. Ecco la classifica delle donazioni PER LA RICERCA fatte dalle tifoserie… - SkySport : Coronavirus, Romagnoli posta foto di un medico con il suo nome e numero: 'Sei un idolo' - PibeDeOroo10 : RT @FootballArchive: Serie A: Napoli v Milan (2:1) -- Filippo Galli, Diego Maradona and Paolo Maldini -- Stadio San Paolo, 26 April 1987. (… - live_serie : ????#Chelsea, occhi in serie a per rafforzare la difesa.?? I londinesi vorrebbero modificare qualcosa in difesa e pesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan Ripresa Serie A, il Milan lancia un segnale Virgilio Sport Ripresa Serie A, il Milan lancia un segnale

Immaginare una data certa per il ritorno del campionato di Serie A, se tale ritorno avverrà nelle prossime settimane ... In questo senso, un segnale arriva dal Milan, che ha deciso di richiamare in ...

VAR, Bergonzi: «Come cambia la decisione nel caso Ibrahimovic-Fiorentina»

«L’IFAB ha fatto delle precisazioni che aiuteranno risolvere alcuni problemi che ci possono essere stati la stagione scorsa. Ad esempio l’annullamento del gol di Ibrahimovic in Fiorentina-Milan.

Immaginare una data certa per il ritorno del campionato di Serie A, se tale ritorno avverrà nelle prossime settimane ... In questo senso, un segnale arriva dal Milan, che ha deciso di richiamare in ...«L’IFAB ha fatto delle precisazioni che aiuteranno risolvere alcuni problemi che ci possono essere stati la stagione scorsa. Ad esempio l’annullamento del gol di Ibrahimovic in Fiorentina-Milan.