Se il campionato finisse qui, la Serie A perderebbe 313 milioni. A rischio 46mila posti di lavoro (Di sabato 18 aprile 2020) Sul Corriere dello Sport il report della Federcalcio sui danni economici dell’emergenza sanitaria sull’industria del calcio. Uno studio effettuato con il supporto dei consulenti di Open Economics. Il virus rischia di avere effetti devastanti. “Secondo lo studio Figc la previsione di perdita è mediamente del 40% (se si esamina il contributo al Pil generato), fino a toccare il 47% se si considera, invece, la voce della ‘spesa diretta’. Impatto forte anche sull’occupazione: -38% in caso di mancato ritorno in campo, a rischio oltre 46mila posti di lavoro”. Il report illustra quali sono i rischi più pericolosi per il sistema. Innanzitutto il fallimento di molte aziende. Ma anche il calo dell’occupazione a livello permanente e la decrescita della domanda, collegata alla disaffezione del pubblico. Oltre al cambio di preferenze di ... Leggi su ilnapolista La linea della Federcalcio : Scudetto alla Juventus nel caso il campionato non finisse

Ultime Notizie dalla rete : campionato finisse Se il campionato finisse qui, la Serie A perderebbe 313 milioni. A rischio 46mila posti di lavoro IlNapolista Corsport - Juve contraria a finire la stagione al centro-sud

Come riportato dal "Corriere dello Sport", infatti, i bianconeri non sarebbero disposti a giocarsi lo scudetto giocando praticamente tutte le gare in trasferta, senza contare il fatto che il ...

Lazio, Lazzari: "Speriamo di tornare presto in campo. Quarantena? Gioco alla play con Cataldi"

Il periodo di stop per il calcio italiano potrebbe finire presto. Quindi è tempo di pensare a come tornare nel migliore dei modi in campo. Questo è il pensiero di Manuel Lazzari, intervenuto pochi ...

