SCENARIO/ Dietro l’attacco alla Lombardia le mire di chi non vuole cambiare l’Ue (Di sabato 18 aprile 2020) La Lombardia è al centro di un attacco politico italiano che, avvenendo proprio mentre la Germania sta cambiando, può avere disastrosi riflessi europei Leggi su ilsussidiario SCENARIO/ La fine dell’Ue dietro l’Opa nucleare di Macron e il caos tedesco (Di sabato 18 aprile 2020) Laè al centro di un attacco politico italiano che, avvenendo proprio mentre la Germania sta cambiando, può avere disastrosi riflessi europei

La Süddeutsche Zeitung titolava in prima pagina il 17 aprile 2020: “Wenn alles stillsteht”, ovvero “Quando tutto si ferma”, ma in verità chi leggeva l’articolo nella sua interezza e poi soprattutto ...

Twitch, streamer usa Animal Crossing: New Horizons per proporsi, ma finisce male

Una proposta di matrimonio fatta in Animal Crossing: New Horizons e mandata in diretta su Twitch è finita male, anche se non tutto è come sembra.. La streamer Twitch jenwaaa ha provato a proporsi ...

