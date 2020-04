Sarà un esame di stato breve: ecco quanto ha disposto il Ministro Azzolina (Di sabato 18 aprile 2020) In tempo di emergenza cambia la composizione della commissione dell’esame di stato del secondo ciclo. Sarà composta da sei commissari interni e dal presidente esterno. E’ quanto previsto dall’ordinanza, attuativa del decreto legge del 6 aprile su Esami e valutazione, firmata dal Ministro Lucia Azzolina. “In questo modo – spiega l’Azzolina – gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un esame di stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto”, spiega la ministra. I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, i commissari dai consigli di classe. Nella composizione della commissione si terrà conto dell’equilibrio fra ... Leggi su laprimapagina Esame di maturità 2020 : come sarà? Si svolgerà da casa o a scuola? Addio scritti - rebus orale

Le commissioni dell’esame di maturità saranno composte da 6 membri interni con un presidente esterno

Azzolina firma l’ordinanza per i membri interni all’esame di maturità : «Sarà un esame vero» (Di sabato 18 aprile 2020) In tempo di emergenza cambia la composizione della commissione dell’didel secondo ciclo. Sarà composta da sei commissari interni e dal presidente esterno. E’previsto dall’ordinanza, attuativa del decreto legge del 6 aprile su Esami e valutazione, firmata dalLucia. “In questo modo – spiega l’– gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso erealmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo undivero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto”, spiega la ministra. I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, i commissari dai consigli di classe. Nella composizione della commissione si terrà conto dell’equilibrio fra ...

EnricoLetta : Condivido l’appello disperato di Paolo Giordano. Facciamolo, almeno l’esame finale, salvaguardiamo uno spazio di pr… - RaiNews : #coronavirus Il ministro dell'Istruzione ha firmato l'ordinanza: la commissione per la #maturita2020 sarà formata d… - joonieasj : RT @gia_517: Azzolina: posso assicurarvi che l’esame di stato di quest’anno sarà totalmente serio. Sempre Azzolina: ancora non sappiamo nie… - Sofiamariani5 : RT @gia_517: Azzolina: posso assicurarvi che l’esame di stato di quest’anno sarà totalmente serio. Sempre Azzolina: ancora non sappiamo nie… - EleonoraBenso : RT @gia_517: Azzolina: posso assicurarvi che l’esame di stato di quest’anno sarà totalmente serio. Sempre Azzolina: ancora non sappiamo nie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà esame Scuole chiuse e maturità 2020: tutti ammessi? Solo orale? Corriere della Sera