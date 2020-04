"Sapete cos'ha detto il senatore M5s?". Sgarbi a valanga: "Morto di fame, governo di ignoranti". E Feltri e Casini sorridono... (Di sabato 18 aprile 2020) La valanga Vittorio Sgarbi travolte M5s e governo. In collegamento a Stasera Italia insieme a Vittorio Feltri e Pierferdinando Casini, il critico e onorevole riprende una dichiarazione del senatore grillino Emanuele Dessì: "Solo oggi mi rendo conto che ho fatto bene a non studiare da ragazzo. Almeno mi sono divertito e ho girato il mondo, tanto mi par di capire che sarei stato un Morto di fame comunque". E Sgarbi lo mette alla gogna: "Bella dichiarazione, se non lo mandavano in Parlamento era un Morto di fame di sicuro". Poi allarga il quadro: "Senza studiare, senza conoscenza, si fa come questo governo di ignoranti che hanno bisogno di appiccicarsi a dei virologi che in due mesi hanno detto cose una opposta all'altra". E anche Feltri e Casini non possono non sorridere, condividendo il ragionamento di Sgarbi. Leggi su liberoquotidiano "Sapete come chiamano Borrelli di nascosto?". Soprannome umiliante per il capro espiatorio di Conte

Sapete quanto è costato il sito Inps che va in tilt e rivela dati? Più di mezzo miliardo di euro

LETTERA L’app per il Covid-19? È solo propaganda

Non so cosa si inventeranno per aggiogarci a un dispositivo il cui fine è soprattutto ... ma se non si è neppure in grado, ne' è in programma, di sapere chi sono i contagiati! A tutt'oggi non si fanno ...

