Santo del Giorno 18 Aprile: San Galdino (Di sabato 18 aprile 2020) Il Santo del Giorno 18 Aprile è San Galdino, vescovo di Milano e personalità eminente del Medioevo. Vediamo chi era, per cosa si distinse in vita e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 18 Aprile: chi era San Galdino San Galdino della Sala nacque a Milano nel 1096. Il religioso si trovò a vivere in un periodo storico particolarmente burrascoso sia dal punto di vista politico che ecclesiastico. Per quanto concerne la situazione politica, si ebbe la costituzione dei Liberi Comuni, che cercavano di non farsi assoggettare all’autorità imperiale di Federico Barbarossa e spesso potevano avvalersi dell’appoggio dei vescovi locali. L’arcivescovo di Milano Galdino appoggiò la Lega Lombarda, ma soprattutto si occupò di carità cristiana. Dall’alto del suo importante ruolo, egli non dimenticò mai ... Leggi su pianetadonne.blog Lory Del Santo a Pomeriggio 5 : sono in mezzo a una strada

Coronavirus | Lory Del Santo ammette : “Noi artisti siamo per strada”

Coronavirus - la Fondazione Achille Scudieri dona mille mascherine ai bambini del Santobono Pausilipon (Di sabato 18 aprile 2020) Ildel18è San, vescovo di Milano e personalità eminente del Medioevo. Vediamo chi era, per cosa si distinse in vita e perché è stato canonizzato.del18: chi era SanSandella Sala nacque a Milano nel 1096. Il religioso si trovò a vivere in un periodo storico particolarmente burrascoso sia dal punto di vista politico che ecclesiastico. Per quanto concerne la situazione politica, si ebbe la costituzione dei Liberi Comuni, che cercavano di non farsi assoggettare all’autorità imperiale di Federico Barbarossa e spesso potevano avvalersi dell’appoggio dei vescovi locali. L’arcivescovo di Milanoappoggiò la Lega Lombarda, ma soprattutto si occupò di carità cristiana. Dall’alto del suo importante ruolo, egli non dimenticò mai ...

Pontifex_it : La gioia del Signore è la vostra forza (Ne 8,10). La grande forza che abbiamo per andare avanti come testimoni dell… - zaiapresidente : ?? Domenica 19 aprile alle 11 il Patriarca di Venezia benedirà la città con la reliquia del Santo, in ricordo del vo… - stanzaselvaggia : Nel paese focolaio di San Marco in Lamis, provincia di Foggia, un centinaio di persone in piazza tra cui il sindaco… - ItalianTalentTV : @berlusconi Ma ripartire dove? Quando? In nome del SANTO DENARO volete UCCIDERCI TUTTI! MA LI MORTACCI VOSTRI! ANDATECI VOI A LAVORARE! - marcogianese25 : @gonzales_cico @ele_driver @matteosalvinimi Chi rischia la vita in mare va salvato: eroe, ladro, santo, omicida. E'… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del 17 aprile, il santo del giorno è San Roberto di Chaise-Dieu Italia Sera La Costa d’Argento, il paradiso toscano dove il mare è cristallino

Porto Ercole e Porto Santo Stefano sono due dei centri più amati dai turisti: due piccoli villaggi marinari trasformatisi da anni in luoghi dove si radunano vacanzieri da tutta la penisola italiana.

Li Gioi, M5S: "Il 15 maggio la statua di San Simplicio sia portata per le vie di Olbia"

La statua di San Simplicio che attraversa con un corteo ristretto le principali via della città. Potrebbe essere questa le versione 2020 della processione del santo patrono di Olbia e della Gallura ai ...

Porto Ercole e Porto Santo Stefano sono due dei centri più amati dai turisti: due piccoli villaggi marinari trasformatisi da anni in luoghi dove si radunano vacanzieri da tutta la penisola italiana.La statua di San Simplicio che attraversa con un corteo ristretto le principali via della città. Potrebbe essere questa le versione 2020 della processione del santo patrono di Olbia e della Gallura ai ...