Sanità pubblica, così la Regione Puglia ha chiuso il centro d’eccellenza che poteva combattere contro il coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020) «Il centro Imid di Lecce avrebbe potuto dare un contributo importante in questa emergenza: era un centro di eccellenza in cui si studiavano le malattie legate a disfunzioni del sistema immunitario, principale attore protagonista in questa battaglia contro il coronavirus». Mauro Minelli non riesce a celare la passione di sempre quando parla del centro di riferimento che lui, immunologo e consulente di commissioni parlamentari, dirigeva a Campi Salentina, piccolo comune alle porte di Lecce. Una struttura pubblica diventata negli anni punto di riferimento per le malattie del sistema immunitario e da interferenti ambientali (tra i quali i metalli pesanti), oltre che per la Mcs, acronimo di Sensibilità chimica multipla. L’Imid, invece, ha chiuso le porte nel 2014 dopo una battaglia feroce scatenata qualche anno prima dall’allora presidente dell’ordine dei ... Leggi su ilfattoquotidiano Usb : salario sanità pubblica e privata - Regione Lazio deve intervenire

