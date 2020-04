Sanità, la Regione Lazio ci ripensa: chiusa la Brain Suite dell’ospedale Sant’Andrea. Due mesi fa aveva votato per la riattivazione (Di sabato 18 aprile 2020) All’ospedale Sant’Andrea di Roma chiude la ‘Brain Suite’, la sala operatoria in cui è possibile effettuare interventi chirurgici per tumori cerebrali molto complessi. Lo smantellamento è iniziato sabato scorso, nonostante sia stato approvato all’unanimità, circa due mesi fa, un ordine del giorno in consiglio regionale per la riattivazione della sala operatoria, presentato dal consigliere regionale di FdI Giancarlo Righini. “Parliamo dell’unica Brain Suite del centro sud – spiega Righini – eccellenza della nostra Regione acquistata nel 2004 per 10 milioni di euro. Dal 2009 al 2017 grazie a questa particolare sala operatoria sono stati fatti circa 150 interventi ogni anno ed è rimasta inutilizzata per tre anni per il mancato rinnovo del contratto di manutenzione. Sembrava tutto risolto con l’odg ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - al Trivulzio “agghiacciante malasanità”. Inchiesta sulla Regione Lombardia

