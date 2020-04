Salerno | consegnati altri 124 buoni spesa | circa 1278 le richieste escluse

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue secondo il rigoroso cronoprogramma previsto dall’Amministrazione Comunale dil’operazionedestinati alle persone ed alle famiglie che si siano trovate in gravissime condizioni socio economiche a causa della pandemia Covid-19. Nella giornata odierna è stata completata la consegna a domicilio deiad altre 124 famiglie salernitane (per un totale di euro 25.850,00). Isono stati assegnati al termine della verifica delle 300 pratiche lasciate in sospeso la scorsa settimana per mancanza di qualche requisito formale. Tale sanatoria è stata resa possibile a seguito dell’acquisizione degli elementi mancanti richiesti ed inizialmente omessi all’atto della compilazione, forniti direttamente dai richiedenti raggiuti telefonicamente dal personale ...