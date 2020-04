Ryan Reynolds offre la sua "esperienza" per affrontare la pandemia: "Ho interpretato uno studente di medicina" (Di sabato 18 aprile 2020) Ryan Reynolds ha offerto ironicamente il proprio aiuto al comitato che deve occuparsi di capire come ritornare al lavoro sul set. Ryan Reynolds si è offerto di aiutare Steven Soderbergh a gestire la task force del sindacato degli attori che si occuperà di capire le problematiche relative al ritorno sul set della troupe e degli attori non appena le autorità diminuiranno i divieti attualmente in vigore a causa della pandemia. La star canadese, ironizzando sull'esperienza del comitato, ha commentato la notizia dichiarando su Twitter che è pronto a dare il proprio contributo. Ryan Reynolds ha quindi scritto: "Ho interpretato uno studente di medicina nella sitcom del 1998 intitolata Due ragazzi e una ragazza. Sappiatemi dire se avete bisogno del mio aiuto". ... Leggi su movieplayer Hugh Jackman : "Sto pianificando la mia vendetta nei confronti di Ryan Reynolds"

Ryan Reynolds : "Comprate una t-shirt noiosa - vi protegge dalla suocera e aiuta i medici!"

