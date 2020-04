Rugby | le giovani terze linee dell’Italia da seguire Da Polledri a Cannone | ecco il

(Di sabato 18 aprile 2020) La mischia italiana è stata per anni tra le più forti al mondo e il pack azzurro è stata l’arma che dall’ingresso nel Sei Nazioni ci ha permesso di ottenere quei successi che tra il 2007 e il 2009 hanno fatto esplodere la-mania nel nostro Paese. Con una prima linea di assoluto livello, ma anche con una terza linea fortissima. E con una coperta da sempre lunga, cosa non certo facile nelitaliano. Ora, con l’addio di Sergio Parisse, qual è il futuro della terza linea azzurra? Partiamo dalle certezze. La prima parla inglese, è classe ’95 e si chiama Jake. L’italoinglese di Gloucester si è imposto da due anni all’attenzione dell’intero mondo ovale, titolare fisso nel club di Premiership è uno dei punti fermi anche in azzurro. Giocatore di grande talento ed esplosività ha ...

OA_Sport : Rugby, i giovani italiani della seconda linea da seguire. Da Cannone a Zambonin, ecco i nomi caldi - zazoomblog : Rugby i giovani italiani della seconda linea da seguire. Da Cannone a Zambonin ecco i nomi caldi - #Rugby #giovani… - OA_Sport : Rugby, i giovani tallonatori dell’Italia. Da Manfredi a Lucchesi, ecco il futuro azzurro - zazoomnews : Rugby i giovani tallonatori dell’Italia. Da Manfredi a Lucchesi ecco il futuro azzurro - #Rugby #giovani… - OA_Sport : Rugby, i giovani piloni dell’Italia. Da Riccioni a Zilocchi, ecco il futuro azzurro in prima linea -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby giovani

OA Sport

È una delle più importanti manifestazioni ovali a livello giovanile, e mancherà a tutti gli appassionati, ma soprattutto ai ragazzi che dovevano partecipare al grande evento. Lo stadio Mario ...Rugby Mbandà : l’intervista Dopo circa un mese di servizio come volontario come ... E’ vero che nel mondo siamo tutti diversi, ma il mio vuole essere un messaggio per i giovani perché per noi è facile ...