Rosa Perrotta | dedica d’amore a Pietro Tartaglione | “L’amore per me porta il tuo nome”

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 18 aprile 2020)più innamorati che mai, su Instagram lei gliparole speciali Si torna a parlare di una delle coppie più amate e seguite nata al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si tratta di. La storia d’amore tra loro procede oggi a gonfie vele, i due si sono conosciuti e innamorati circa tre anni fa nella trasmissione e non si sono più separati. Insieme hanno costruito una famiglia, a luglio è nato infatti il loro primo figlio.avevano anche una data per le nozze, ma a causa della gravidanza hanno deciso di rimandare il matrimonio, ad oggi non si sa ancora quando convoleranno a nozze. Sui social i due non smettono mai di dimostrare a tutti quanto si amano, spesso si ...