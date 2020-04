Romina Giamminelli | Marco Maddaloni | Pechino Express | foto | figli | matrimonio

(Di sabato 18 aprile 2020)è una modella di 31 anni, nata a Napoli, di origini seychellesi, nota per essere la moglie di, judoka e personaggio televisivo vincitore di un'edizione die di un'edizione de L'Isola dei Famosi.si sono conosciuti sui social network, stanno insieme dal 2009 e si sono sposati, con rito civile, nel 2015. Dal loro amore, sbocciato dopo un lungo corteggiamento da parte del judoka napoletano, sono nati due: Giovanni, nato il 3 novembre 2016, e Giselle Marie, nata il 30 ottobre 2018. Durante una loro partecipazione come ospiti a Verissimo, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, la coppia ha annunciato ufficialmente l'arrivo del terzoo.18 aprile 2020 ...

Il video racconto più toccante, però, sarà quello di Marco Maddaloni e della moglie Romina Giamminelli. La coppia, infatti, è in attesa del terzo figlio e racconterà come sta vivendo questa grande ...Inoltre, ci sarà spazio anche per il videomessaggio del judoka Marco Maddaloni e della moglie Romina Giamminelli che sono in attesa del terzo figlio. Anche questa settimana, inoltre, ci sarà il flash ...